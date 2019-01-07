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  محلي
محافظ إب يكرم منظمة ماري استوبس لدعمها لمركز الغسيل الكلوي
[08/يناير/2019]
إب-سبأ:

كرم محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم المدير التنفيذي لمنظمة ماري استوبس الدولية أشرف بدر لجهوده في دعم مركز الغسيل الكلوي بالمحافظة .


وخلال التكريم الذي حضره أمين عام محلي إب أمين الورافي وأعضاء اللجنة الرئاسية الزائرون وعدد من الوكلاء، ثمن المحافظ صلاح الجهود الإنسانية والصحية التي تقدما منظمة ماري استوبس للمحافظة.

واعتبر التكريم تقديرا بالجهود التي بذلتها المنظمة لدعم الخدمات الصحية في المحافظة .. لافتا إلى أن دعم منظمة ماري استوبس لمركز الغسيل الكلوي التابع لمستشفى الثورة العام بإب بسبعة آلاف و500 غسيل كلوي يعد اسهاما فاعلا لتلبية احتياجات المركز في توفير جلسات الغسيل الكلوي للمرضى الذين يزيد عددهم على 500 حالة.

ودعا محافظ إب المنظمات الدولية والإنسانية تقديم العون لمركز الغسيل وتوفير إحتياجاته من محاليل الغسيل الكلوي لإنقاذ حياة المصابين.

من جانبه أشاد المدير التنفيذي لمنظمة ماري استوبس بالتسهيلات التي تقدمها قيادة المحافظة للمنظمات بما يمكنها من القيام بالدور المناط بها في مختلف الجوانب.

وأكد أن المنظمة ستنفذ خلال العام الجاري مشاريع صحية لتحسين وتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن.

سبأ
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