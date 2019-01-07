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تكريم المشاركين في المرحلة الأولى من الحملة الشبابية الرياضة التوعية بأمانة العاصمة
[08/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:

كرم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد المشاركين في المرحلة الأولى للحملة الشبابية الرياضية التوعوية للشباب للعام الحالي بمديريات أمانة العاصمة، والتي استمرت على مدى أسبوع .


وفي حفل التكريم، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور الشباب في حماية مكتسبات الوطن، وبناء المجتمع خاصة في ظل العدوان الغاشم والحصار الجائر .. متمنيا للحملة النجاح في مرحلتها القادمة والاستفادة من التجارب السابقه لتحقيق الأهداف المرسومه.

وأشاد بجهود الشباب المشاركين في تنفيذ الحملة التي ينظمها المكتب التنفيذي لأنصار الله بأمانة العاصمة في مختلف مديريات الأمانة، وتفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية بين أوساط الشباب والرياضيين.

من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى خالد المداني أن الشباب هم صمام أمان ووحدة وحاضر ومستقبل الوطن باعتبارهم الثروة الحقيقة لليمن .. مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلعون به في المديريات والمنتديات والملتقيات لمواجهة العدوان وتعزيز اللحمة الوطنية والسلم الإجتماعي.

فيما أوضح القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الاستثمار الدكتور غسان المداني إلى أن المرحلة الأولى من الحملة الشبابية شارك فيها 25 شابا بمديريات " التحرير، الصافية، الوحدة، شعوب، معين" بهدف توعية الشباب في مختلف المجالات التوعوية والتثقيفية والرياضية، بالإضافة إلى إعداد قافلة رياضية شبابية وتحفيز الشباب للتجنيد وعمل بطولة أسبوع الشهيد على مستوى الأمانة.

وبين أنه سيتم خلال المرحلة الثانية للحملة التي تم تدشينها اليوم والتي تستهدف خمس مديريات أخرى وهي " صنعاء القديمة ، السبعين ،أزال ، الثورة ، بني الحارث " النزول الميداني لخلق وعي مجتمعي بين أوساط الشباب عن ما يمر به الوطن جراء العدوان والنهوض بالواقع الشبابي والرياضي.

تخلل الحفل عرض بروجكتر بأعمال النزول الميداني لفرق الحملة في المديريات المستهدفه، وتسليم الشهائد للشباب المشاركين والشخصيات الاجتماعية والإعلامية المتعاونة.

سبأ
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