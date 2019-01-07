[08/يناير/2019]
ذمار-سبأ:
دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم عملية توزيع شحنة أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من منظمة الهجرة الدولية.
تتضمن الشحنة 23 طنا من الأدوية والمحاليل الطبية والمستلزمات وأدوات نظافة مخصصة للمرافق الصحية التي تستهدفها المنظمة في عدد من المديريات.
وأشاد المحافظ المقدشي بجهود منظمة الهجرة الدولية في دعم القطاع الصحي وجهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وبما يخفف من التداعيات التي تعرض لها القطاع الصحي جراء العدوان والحصار.
ولفت إلى ما تحتاجه المرافق الصحية بالمحافظة من أدوية ومستلزمات طبية ومحاليل .. مؤكدا حرص السلطة المحلية على الارتقاء بدور القطاع الصحي بما يسهم في التخفيف من معاناة المجتمع والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
وكان مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور خالد الحجي، أشار إلى أن الشحنة ستسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية للمرضى.
وأشاد بجهود منظمة الهجرة الدولية وغيرها من المنظمات الداعمة للقطاع الصحي في المحافظة.
سبأ