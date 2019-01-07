ماي: التصويت على اتفاق بريكست داخل البرلمان البريطاني في 15 يناير الجاري

لندن- سبأ:

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن يوم 15 يناير الجاري، موعد التصويت في البرلمان على اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.



ونقلت وسائل الإعلام عن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، عقب اجتماع لكبار الوزراء، القول: إن المملكة المتحدة تعتزم إجراء تصويت في البرلمان في الـ15 من يناير على اتفاق الحكومة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.



ووفقا للمتحدث، فإن ماي أخبرت وزراءها مجددا، بأن تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق توسيع نطاق ما يسمى بإشعار المادة 50 لم يكن من صلب سياسية الحكومة.. مضيفا إن الفكرة ربما تكون قد نوقشت من قبل مسئولي الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس من قبل المسئولين البريطانيين.



وأكد أنه "بناء على موافقة البرلمان على اقتراح عمل.. فإنه سيتم فتح النقاش غدا.. وقالت رئيسة الوزراء إنها ستغلق المناقشة يوم الثلاثاء القادم الموافق الخامس عشر من يناير عندما يجري التصويت".

[08/يناير/2019]سبأ