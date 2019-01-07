ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - يناير - 2019 الساعة 06:07:38م
متحدث القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي خروقات العدوان ومرتزقته
استعرض المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في مؤتمر صحافي، اليوم مجمل خروقات العدوان ومرتزقته منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى مساء أمس.
خطة إسرائيلية لتطويق بيت لحم بالمستوطنات
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة بناء واسعة النطاق في مستوطنة "أفرات" من شأنها أن تُطوق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك
صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.
ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنكليزي بالهزيمة أمام ولفرهامبتون
ودع ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كأس الاتحاد من الدور الثالث بعد الهزيمة بهدف مقابل اثنين أمام ولفرهامبتون واندرارز امس.
آخر الأخبار:
وزير المياه والبيئة يستعرض مع وزير الإدارة المحلية مشاريع المياه المنجزة بالمحافظات
الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالسجن الفعلي على 3 مقدسيين
نائب رئيس الوزراء وزير المالية يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة
مناقشة آلية التنسيق مع القطاع الخاص بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
ماي: التصويت على اتفاق بريكست داخل البرلمان البريطاني في 15 يناير الجاري
[08/يناير/2019]
لندن- سبأ:

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن يوم 15 يناير الجاري، موعد التصويت في البرلمان على اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.


ونقلت وسائل الإعلام عن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، عقب اجتماع لكبار الوزراء، القول: إن المملكة المتحدة تعتزم إجراء تصويت في البرلمان في الـ15 من يناير على اتفاق الحكومة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمتحدث، فإن ماي أخبرت وزراءها مجددا، بأن تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق توسيع نطاق ما يسمى بإشعار المادة 50 لم يكن من صلب سياسية الحكومة.. مضيفا إن الفكرة ربما تكون قد نوقشت من قبل مسئولي الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس من قبل المسئولين البريطانيين.

وأكد أنه "بناء على موافقة البرلمان على اقتراح عمل.. فإنه سيتم فتح النقاش غدا.. وقالت رئيسة الوزراء إنها ستغلق المناقشة يوم الثلاثاء القادم الموافق الخامس عشر من يناير عندما يجري التصويت".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالسجن الفعلي على 3 مقدسيين
الاتحاد الأوروبي يدرج جهاز مخابرات إيراني وشخصين على قائمة الإرهاب
الخارجية الفلسطينية: منظمات المستوطنين الإرهابية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال
علماء بريطانيون يطورون تقنية تتنبأ بأعراض السرطان
الحكومة الصينية تغلق 26 ألف موقع إلكتروني غير قانوني العام المنصرم
مصرع 5 أشخاص وفقدان 2 آخرين بسبب الثلوج الكثيفة في النمسا
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة
خطة إسرائيلية لتطويق بيت لحم بالمستوطنات
القوات العراقية تحبط محاولة تسلل لإرهابيي داعش في ديالى
العواصف الثلجية تجتاح 11 محافظة في مختلف أنحاء إيران

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد امرأة وإصابة أخرى بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بالجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان السعودي يستهدف مرتزقته في الجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على سنحان وبني بهلول
[07/يناير/2019]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وخرق اتفاق ستوكهولم
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة صنعاء
[07/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by