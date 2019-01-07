[08/يناير/2019]
إب-سبأ:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الظهار محافظة إب من ضبط شخصين يعملان ضمن عصابة لتهريب وبيع الآثار اليمنية.
وأوضح مصدر أمني بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المتًهمين اللذين تم ضبطهما بحوزتهما تمثال أثري، اعترفا أنهما كانا بصدد بيعه.
وأشار المصدر إلى أنه وجد لدى المتًهمين صور لعدد من القطع الأثرية النادرة، اعترفا أنها موجودة لدى شخصين من أعضاء العصابة، يتواجدان في محافظة أخرى.
ولفت المصدر إلى أنه تم ضبط أحد المتاجرين بالآثار اليمنية في عملية منفصلة، بحوزته قطعة أثرية نادرة من الذهب الخالص تعود للعهد الحميرية وتزن 400 جرام.
سبأ