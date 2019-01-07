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اجتماع برئاسة وزير شؤون المغتربين يناقش مسودة رؤية بناء الدولة
[08/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير شؤون المغتربين البروفيسور محمد سعيد المشجري، الجوانب المتصلة بمسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة فيما يتعلق بالمغتربين .


وفي الاجتماع أكد الوزير المشجري أهمية الرؤية في تعزيز دور الدولة وأجهزتها المختلفة بما يخدم المصلحة العامة، خاصة المغتربين وحماية حقوقهم في الداخل والمهجر.

واعتبر الرؤية الوطنية لبناء الدولة، فرصة لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بما يجسد المشروع الذي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد " يد تحمي .. ويد تبني ".

وقدمت خلال الاجتماع العديد من الآراء والملاحظات حول مسودة الرؤية الوطنية بصورة عامة وما يتعلق بالمغتربين بشكل خاص، وإثرائها بجملة من المقترحات التي تهم قطاع المغتربين وقضاياهم.

وأكدت المداخلات أن المغتربين هم أحد الروافد الأساسية للتنمية المستدامة، من خلال تحويلاتهم المالية التي تعزز من الإقتصاد الوطني .. مشددين في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل دور وزارة شئون المغتربين ومهامها وإختصاصاتها وفقاً لما هو منصوص في اللائحة التنظيمية الخاصة بالوزارة والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء بإعتبار أن الوزارة هي الجهة الرسمية الأولى المعنية بخدمة المغتربين وقضاياهم.

حضر الإجتماع عدد من الوكلاء المساعدين ومدراء العموم .

سبأ
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