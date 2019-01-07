محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية تناقش مقترحات مهامها للعام الجاري صنعاء-سبأ:





كرس اجتماع اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية اليوم برئاسة رئيس اللجنة وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، لمناقشة مقترحات الأعضاء لمهامها خلال العام الجاري.







وفي الاجتماع الذي حضره ممثلو الوزارات المختصة والجهات والمنظمات ذات العلاقة.. أكد وزير الشئون الاجتماعية والعمل، أهمية اضطلاع اللجنة الاستشارية بدور أكبر خلال المرحلة القادمة في إعداد خطة إستراتيجية وخطوط عريضة لما بعد إنتهاء الحرب، بما يمكن الأجهزة المختصة من تقديم خدمات الحماية الاجتماعية لمن يحتاجها بما في ذلك المعاقين.



وشدد على أن مهمة اللجنة الاستشارية حماية فئات المجتمع، خاصة الأطفال الذين ينبغي حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية بشكل متكامل .. لافتا إلى أنه سيتم وضع برامج حماية المعاقين في إطار الحماية الاجتماعية.



وكان الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارات التخطيط والتعاون الدولي والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية والصحة العامة والسكان والتأمينات الاجتماعية والمالية ومشروع الأشغال العامة والممثل المقيم للأمم المتحدة بصنعاء ومنظمة اليونيسيف، ناقش أنشطة الشركاء في مجال الحماية الاجتماعية منها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية واحتياجات التطوير المهني وبناء القدرات لأعضاء اللجنة في مجال الحماية الاجتماعية.



في حين تم استعراض محضر اجتماع اللجنة السابق وأقره.

سبأ [08/يناير/2019]سبأ