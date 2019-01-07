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علماء بريطانيون يطورون تقنية تتنبأ بأعراض السرطان
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علماء بريطانيون يطورون تقنية تتنبأ بأعراض السرطان
[08/يناير/2019]
لندن- سبأ:

طور باحثون في (جامعة سرى) البريطانية تقنية جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ بالأعراض التي يعانى منها مرضى السرطان خلال فترة العلاج التي يقطعها المريض وهو ما يفسح المجال أمام الأطباء للبدء في علاج هذه الأعراض بشكل مبكر .


وأكد فريق البحث من مركز أبحاث النظر والخطاب والإشارة التابع للجامعة، أنهم ابتكروا منظومتين للذكاء الاصطناعي يمكنهما التنبؤ بدقة بـ3 أعراض شائعة لدى مرضى السرطان، وهى الاكتئاب والتوتر واضطرابات النوم، إذ ترتبط هذه الأعراض الثلاثة بتراجع حاد في جودة الحياة بالنسبة لمريض السرطان.

وقام فريق الدراسة بتحليل البيانات المتوافرة بالفعل عن الأعراض التي يعانى منها مريض السرطان في مرحلة العلاج الإشعاعي واعتمد الفريق على بيانات يمكنها التنبؤ بالفعل بموعد بدء ظهور هذه الأعراض أو ما إذا كانت هذه الأعراض سوف تظهر من الأساس.

وتبين من الدراسة الأولى من نوعها، التي أجريت بالتعاون بين جامعتي سرى، وكاليفورنيا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، أن النتائج التي توصلت إليها منظومة الذكاء الاصطناعي جاءت قريبة للغاية من الأعراض الحقيقية التي ظهرت على المرضى.

ونقل موقع (ساينس ديلي) المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث بايان بارناجى المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي بجامعة سرى، قوله إن "هذه النتائج المثيرة تظهر أن هناك فرصة أمام تقنيات الذكاء الاصطناعي كي تصنع اختلافا حقيقيا بالنسبة للأشخاص المصابين بالسرطان، كما يمكن أن تساعد الأطباء في تحديد المرضى التي تزيد لديهم احتمالات ظهور الأعراض المرضية، وبالتالي مساعدتهم ووضع خطط علاج استباقية للتعامل مع هذه الأعراض والتغلب عليها.

سبأ
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