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أبناء محافظة عدن يدينون جريمة الاحتلال الإماراتي بحق أبناء مرخة بشبوة
[08/يناير/2019] صنعاء - سبأ:
أدان أبناء محافظة عدن الجريمة التي ارتكبتها عناصر الاحتلال الإماراتي في مرخة قرية الهجر بمحافظة شبوة.
وأكدوا في اجتماع نظمه منتدى أبناء عدن اليوم وقوفهم إلى جانب أبناء مرخة خاصة ومحافظة شبوة بشكل عام في الدفاع عن أنفسهم وأعراضهم.
وطالبوا قبائل شبوة وأبين وحضرموت مناصرة أبناء مرخة قرية الهجر في مواجهة عناصر الاحتلال الإماراتي والمتمثلة بالنخبة الشبوانية، وما يقومون به من إنتهاكات وترويع للأطفال والنساء.
كما طالبوا أبناء محافظة شبوة المجندين مع العدوان إلى مراجعة أنفسهم والتخلي عن الالتحاق بصفوف العدوان.
سبأ