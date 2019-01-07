[08/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:
أطلع أمين العاصمة حمود محمد عُباد اليوم على مستوى الخدمات وتنظيم سوق حي باب السباح بمديرية صنعاء القديمة .
حيث أطلع أمين العاصمة ومعه مدير عام مديرية صنعاء القديمة أحمد الصماط، على مدى التزام الأفران بالسوق بالأوزان وبالتسعيرة المعتمدة من وزارة الصناعة وأمانة العاصمة .. موجهاً بإغلاق فرن وتنبيه ثلاثة أفران لمخالفتها للأوزان والتسعيرة الرسمية .
وتفقد أمين العاصمة مستوى تنظيم البسطات للباعة في السوق.. مشيداً بأعمال الأشغال في رفع وتنظيم البسطات المخالفة لتخفيف الازدحام.
وأشار عُباد إلى ضرورة بقاء باب السباح خالياً من البسطات المخالفة وكذا عدم وقوف السيارات وأن يكون سوق مثالي لصنعاء القديمة .. موجهاً برفع المولدات الخاصة والمخالفة التي تعرقل حركة السير في الشوارع.
إلى ذلك استأنفت اليوم حركة المرور في السائلة بصنعاء القديمة بحضور أمين العاصمة حمود عباد
وأكد عُباد أن خط السائلة من الخطوط الهامة في تسهيل حركة السير وتعد شريان رئيسي لأمانة العاصمة.
وأشاد أمين العاصمة بجهود قيادة مؤسسة المياه بالأمانة والفرق الفنية التي واصلت أعمالها خلال الأسبوع المنصرم والتي أثمرت عن إصلاح ومعالجة الخط الناقل الرئيسي للسائلة.
رافقه خلال زيارة مدير الأعلام بالأمانة عبدالله الفائق ومدير مكتب الأشغال بالمديرية المهندس عادل الصنعاني وعدد من المعنيين.
سبأ