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فتح مظاريف لمناقصات مشروع قسم الغسيل الكلوي بمستشفى 22مايو بعمران
[08/يناير/2019] عمران - سبأ:
جرى بمستشفى 22 مايو المركزي بمدينة عمران اليوم فتح المظاريف الخاصة بالمناقصات لتنفيذ مشروع قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى.
وتطرق الاجتماع برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان ومدير عام مصنع إسمنت عمران يحيى أبوحلفة، إلى الآليات الكفيلة بتنفيذ المشروع وفقا للمواصفات المطلوبة.
وأكد المجتمعون، أهمية تجهيز القسم بالمعدات والأجهزة وتوفير المحاليل ذات الجودة العالية، حيث سيتم تجهيز القسم بتمويل مصنع الإسمنت عمران.
وأكد المحافظ جعمان أهمية إنجاز المشروع لخدمة المرضى من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى بما يسهم في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي.
وأشار إلى أهمية تجهيز إدارة المستشفى والجهات المعنية لقسم الغسيل الكلوي وفقا لأسس سليمة تخدم الأهداف التي من شأنها تخفيف الأعباء على مرضى الفشل الكلوي.
سبأ