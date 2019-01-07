ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - يناير - 2019 الساعة 05:23:23م
متحدث القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي خروقات العدوان ومرتزقته
استعرض المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في مؤتمر صحافي، اليوم مجمل خروقات العدوان ومرتزقته منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى مساء أمس.
خطة إسرائيلية لتطويق بيت لحم بالمستوطنات
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة بناء واسعة النطاق في مستوطنة "أفرات" من شأنها أن تُطوق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك
صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.
ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنكليزي بالهزيمة أمام ولفرهامبتون
ودع ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كأس الاتحاد من الدور الثالث بعد الهزيمة بهدف مقابل اثنين أمام ولفرهامبتون واندرارز امس.
آخر الأخبار:
اجتماع برئاسة وزير شؤون المغتربين يناقش مسودة رؤية بناء الدولة
اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية تناقش مقترحات مهامها للعام الجاري
الخارجية الفلسطينية: منظمات المستوطنين الإرهابية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال
علماء بريطانيون يطورون تقنية تتنبأ بأعراض السرطان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
فتح مظاريف لمناقصات مشروع قسم الغسيل الكلوي بمستشفى 22مايو بعمران
[08/يناير/2019] عمران - سبأ:
جرى بمستشفى 22 مايو المركزي بمدينة عمران اليوم فتح المظاريف الخاصة بالمناقصات لتنفيذ مشروع قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى.

وتطرق الاجتماع برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان ومدير عام مصنع إسمنت عمران يحيى أبوحلفة، إلى الآليات الكفيلة بتنفيذ المشروع وفقا للمواصفات المطلوبة.

وأكد المجتمعون، أهمية تجهيز القسم بالمعدات والأجهزة وتوفير المحاليل ذات الجودة العالية، حيث سيتم تجهيز القسم بتمويل مصنع الإسمنت عمران.

وأكد المحافظ جعمان أهمية إنجاز المشروع لخدمة المرضى من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى بما يسهم في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي.

وأشار إلى أهمية تجهيز إدارة المستشفى والجهات المعنية لقسم الغسيل الكلوي وفقا لأسس سليمة تخدم الأهداف التي من شأنها تخفيف الأعباء على مرضى الفشل الكلوي.
سبأ
  المزيد من (محلي)
اجتماع برئاسة وزير شؤون المغتربين يناقش مسودة رؤية بناء الدولة
اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية تناقش مقترحات مهامها للعام الجاري
أبناء محافظة عدن يدينون جريمة الاحتلال الإماراتي بحق أبناء مرخة بشبوة
أمين العاصمة يطلع على مستوى الخدمات بسوق باب السباح بصنعاء القديمة
اجتماع برئاسة وزير الصناعة للجنة الإشرافية العليا للرقابة على الأسعار
تدشين حملة رفع المخلفات الصلبة من شوارع وأحياء محافظة صنعاء
وقفة لقبائل جبل المحويت تندد بجرائم العدوان
مناقشة الخطة التشغيلية لقطاعات وزارة العدل
مناقشة ترتيبات إعلان الفائزين بجائزة الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب بصنعاء (مصحح)
متحدث القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي خروقات العدوان ومرتزقته
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد امرأة وإصابة أخرى بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بالجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان السعودي يستهدف مرتزقته في الجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على سنحان وبني بهلول
[07/يناير/2019]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وخرق اتفاق ستوكهولم
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة صنعاء
[07/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by