ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - يناير - 2019 الساعة 05:23:23م
متحدث القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي خروقات العدوان ومرتزقته
استعرض المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في مؤتمر صحافي، اليوم مجمل خروقات العدوان ومرتزقته منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى مساء أمس.
خطة إسرائيلية لتطويق بيت لحم بالمستوطنات
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة بناء واسعة النطاق في مستوطنة "أفرات" من شأنها أن تُطوق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك
صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.
ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنكليزي بالهزيمة أمام ولفرهامبتون
ودع ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كأس الاتحاد من الدور الثالث بعد الهزيمة بهدف مقابل اثنين أمام ولفرهامبتون واندرارز امس.
آخر الأخبار:
اجتماع برئاسة وزير شؤون المغتربين يناقش مسودة رؤية بناء الدولة
اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية تناقش مقترحات مهامها للعام الجاري
الخارجية الفلسطينية: منظمات المستوطنين الإرهابية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال
علماء بريطانيون يطورون تقنية تتنبأ بأعراض السرطان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اجتماع برئاسة وزير الصناعة للجنة الإشرافية العليا للرقابة على الأسعار
[08/يناير/2019] صنعاء - سبأ:
ناقشت اللجنة الإشرافية العليا للرقابة على الأسعار والأوزان في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، عدد من المواضيع المتعلقة بالرقابة على الأسواق وتطبيق قوائم أسعار السلع الغذائية واللحوم.

واطلع الاجتماع على نتائج النزول الميداني الذي استهدف عدد من المحال التجارية والأفران ومحال بيع اللحوم بمديريات أمانة العاصمة والذي تم خلاله إغلاق عدد من محال بيع الدقيق والأفران وبيع اللحوم المخالفة وكذا نتائج النزول الذي نفذه مكتب الصناعة امس بمديرية باجل بمحافظة الحديدة والذي تم خلاله إغلاق عدد من المحال التجارية المخالفة للأسعار.

وأكد الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد احمد الهاشمي، على استمرار النزول الميداني وتفعيل الجانب التوعوي وتعزيز عمل ودور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في عملية الرقابة على الأسواق حتي يتم تطبيق القوائم السعرية.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الوزارة وجمعية حماية المستهلك وصحة البيئة وأمانة العاصمة لإعداد خطة توعوية مواكبة للنزول الميداني للرقابة على الأسواق تبث عبر وسائل الإعلام بالتنسيق مع وزارة الإعلام.

وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل التجارة الداخلية عبد الله نعمان ووكيل أمانة العاصمة على شريم ووكيل وزارة الصحة الدكتور نشوان العطاب ومدير مكتب الصناعة بالأمانة خالد الخولاني ومدير المسالخ بالأمانة احمد أدريس ورئيس جمعية حماية المستهلك فضل مقبل منصور إلى موضوع الرقابة على المسالخ والتأكيد على تفعيل دور الجهات المعنية للحد من ذبح إناث وصغار المواشي.

وشدد الاجتماع على ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لمواجهة شحة توفر اللحوم ودعم السوق المحلي باحتياجاته لإيجاد التوازن المطلوب.

وأكد المجتمعون على أهمية تصحيح المفاهيم السائدة لدى المستهلك عند شراء المذبوح صغير السن وتفعيل الجانب التوعوي بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشاد الاجتماع بأصحاب المحال التجارية والأفران وبيع اللحوم الملتزمين بتطبيق وتنفيذ تعاميم القوائم السعرية الصادرة من الوزارة.

وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة تواصل أعمال النزول الميداني للرقابة على الأسواق بالتنسيق مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية حتى يتم تطبيق قوائم الأسعار والأوزان المعتمدة من الوزارة.. مشددا على أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن اللجان الميدانية ضبطت بأمانة العاصمة عدد من وكلاء الدقيق المكلفين بالبيع للأفران والمخابز بعد التأكد من تلاعبهم بالأسعار وتم إغلاق محلاتهم وإبلاغ الجهات التي يتبعونها بإيقاف الحصص المخصصة لهم.

وحذر وزير الصناعة الوكلاء المتلاعبين والذين لا يقومون بتوزيع الدقيق على الأفران والمخابز بإيقاف الحصص المخصصة لهم.. مشيدا بدور السلطة المحلية في تنفيذ توجهات الوزارة لضبط المتلاعبين وكذا وسائل الإعلام في متابعة نشاط الوزارة في هذا الجانب.

 بدوره أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، عدم التهاون مع التجار غير الملتزمين برفع القوائم السعرية لمنتجاتهم أو عدم البيع بالأسعار المعتمدة من قبل الوزارة.

ولفت إلى أهمية أن يكون للمسالخ دور في عملية الرقابة والحرص على إنجاح هذه المهمة في أمانة العاصمة ليتم تعميمها على بقية المحافظات.

 فيما أكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك على أهمية فرض الرقابة على محال بيع اللحوم ومنعها من ذبح إناث الأبقار وصغار السن لما يمثله ذلك من إهدار للثروة الحيوانية واقتصاد البلاد.

إلي ذلك تواصلت أعمال النزول الميداني الذي تنفذه وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في عدد من مديريات أمانة العاصمة.

وأوضح نائب مدير مكتب الصناعة بالأمانة محمد سودان انه تم إغلاق محلين لتجار الدقيق لمخالفتهما للأسعار الرسمية في مديرية السبعين.. مشيرا إلى أنه تم النزول إلى أسواق اللحوم في مديريتي الثورة وشعوب وتم التأكد من التزام بائعي اللحوم بالتسعيرة الرسمية من قبل الوزارة.

ولفت إلى أنه تم النزول إلى مديرية بني الحارث للرقابة على المخابز والأفران وتم ضبط عدد من الأفران المخالفة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
اجتماع برئاسة وزير شؤون المغتربين يناقش مسودة رؤية بناء الدولة
اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية تناقش مقترحات مهامها للعام الجاري
أبناء محافظة عدن يدينون جريمة الاحتلال الإماراتي بحق أبناء مرخة بشبوة
أمين العاصمة يطلع على مستوى الخدمات بسوق باب السباح بصنعاء القديمة
فتح مظاريف لمناقصات مشروع قسم الغسيل الكلوي بمستشفى 22مايو بعمران
تدشين حملة رفع المخلفات الصلبة من شوارع وأحياء محافظة صنعاء
وقفة لقبائل جبل المحويت تندد بجرائم العدوان
مناقشة الخطة التشغيلية لقطاعات وزارة العدل
مناقشة ترتيبات إعلان الفائزين بجائزة الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب بصنعاء (مصحح)
متحدث القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي خروقات العدوان ومرتزقته
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد امرأة وإصابة أخرى بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بالجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان السعودي يستهدف مرتزقته في الجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على سنحان وبني بهلول
[07/يناير/2019]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وخرق اتفاق ستوكهولم
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة صنعاء
[07/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by