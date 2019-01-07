اجتماع برئاسة وزير الصناعة للجنة الإشرافية العليا للرقابة على الأسعار [08/يناير/2019] صنعاء - سبأ:

ناقشت اللجنة الإشرافية العليا للرقابة على الأسعار والأوزان في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، عدد من المواضيع المتعلقة بالرقابة على الأسواق وتطبيق قوائم أسعار السلع الغذائية واللحوم.



واطلع الاجتماع على نتائج النزول الميداني الذي استهدف عدد من المحال التجارية والأفران ومحال بيع اللحوم بمديريات أمانة العاصمة والذي تم خلاله إغلاق عدد من محال بيع الدقيق والأفران وبيع اللحوم المخالفة وكذا نتائج النزول الذي نفذه مكتب الصناعة امس بمديرية باجل بمحافظة الحديدة والذي تم خلاله إغلاق عدد من المحال التجارية المخالفة للأسعار.



وأكد الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد احمد الهاشمي، على استمرار النزول الميداني وتفعيل الجانب التوعوي وتعزيز عمل ودور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في عملية الرقابة على الأسواق حتي يتم تطبيق القوائم السعرية.



وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الوزارة وجمعية حماية المستهلك وصحة البيئة وأمانة العاصمة لإعداد خطة توعوية مواكبة للنزول الميداني للرقابة على الأسواق تبث عبر وسائل الإعلام بالتنسيق مع وزارة الإعلام.



وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل التجارة الداخلية عبد الله نعمان ووكيل أمانة العاصمة على شريم ووكيل وزارة الصحة الدكتور نشوان العطاب ومدير مكتب الصناعة بالأمانة خالد الخولاني ومدير المسالخ بالأمانة احمد أدريس ورئيس جمعية حماية المستهلك فضل مقبل منصور إلى موضوع الرقابة على المسالخ والتأكيد على تفعيل دور الجهات المعنية للحد من ذبح إناث وصغار المواشي.



وشدد الاجتماع على ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لمواجهة شحة توفر اللحوم ودعم السوق المحلي باحتياجاته لإيجاد التوازن المطلوب.



وأكد المجتمعون على أهمية تصحيح المفاهيم السائدة لدى المستهلك عند شراء المذبوح صغير السن وتفعيل الجانب التوعوي بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية.



وأشاد الاجتماع بأصحاب المحال التجارية والأفران وبيع اللحوم الملتزمين بتطبيق وتنفيذ تعاميم القوائم السعرية الصادرة من الوزارة.



وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة تواصل أعمال النزول الميداني للرقابة على الأسواق بالتنسيق مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية حتى يتم تطبيق قوائم الأسعار والأوزان المعتمدة من الوزارة.. مشددا على أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية.



وأشار إلى أن اللجان الميدانية ضبطت بأمانة العاصمة عدد من وكلاء الدقيق المكلفين بالبيع للأفران والمخابز بعد التأكد من تلاعبهم بالأسعار وتم إغلاق محلاتهم وإبلاغ الجهات التي يتبعونها بإيقاف الحصص المخصصة لهم.



وحذر وزير الصناعة الوكلاء المتلاعبين والذين لا يقومون بتوزيع الدقيق على الأفران والمخابز بإيقاف الحصص المخصصة لهم.. مشيدا بدور السلطة المحلية في تنفيذ توجهات الوزارة لضبط المتلاعبين وكذا وسائل الإعلام في متابعة نشاط الوزارة في هذا الجانب.



بدوره أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، عدم التهاون مع التجار غير الملتزمين برفع القوائم السعرية لمنتجاتهم أو عدم البيع بالأسعار المعتمدة من قبل الوزارة.



ولفت إلى أهمية أن يكون للمسالخ دور في عملية الرقابة والحرص على إنجاح هذه المهمة في أمانة العاصمة ليتم تعميمها على بقية المحافظات.



فيما أكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك على أهمية فرض الرقابة على محال بيع اللحوم ومنعها من ذبح إناث الأبقار وصغار السن لما يمثله ذلك من إهدار للثروة الحيوانية واقتصاد البلاد.



إلي ذلك تواصلت أعمال النزول الميداني الذي تنفذه وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في عدد من مديريات أمانة العاصمة.



وأوضح نائب مدير مكتب الصناعة بالأمانة محمد سودان انه تم إغلاق محلين لتجار الدقيق لمخالفتهما للأسعار الرسمية في مديرية السبعين.. مشيرا إلى أنه تم النزول إلى أسواق اللحوم في مديريتي الثورة وشعوب وتم التأكد من التزام بائعي اللحوم بالتسعيرة الرسمية من قبل الوزارة.



ولفت إلى أنه تم النزول إلى مديرية بني الحارث للرقابة على المخابز والأفران وتم ضبط عدد من الأفران المخالفة.

سبأ