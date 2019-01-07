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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - يناير - 2019 الساعة 05:15:13م
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تدشين حملة رفع المخلفات الصلبة من شوارع وأحياء محافظة صنعاء
[08/يناير/2019]
صنعاء -سبأ:

دشن محافظ صنعاء حنين محمد قطينة اليوم حملة رفع المخلفات الصلبة من الشوارع والأحياء بمركز المحافظة وعدد من المديريات.


وفي تدشين الحملة التي ينظمها مكتب الاشغال بالمحافظة وتنفيذ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أكد المحافظ قطينة الحرص على تنفيذ هذه الحملات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.. مشدداً على ضرورة رفع المخلفات الصلبة أولا بأول.

وأشاد بدعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تنفيذ الحملة.. مثمنا جهود إدارة مكتب الاشغال والعاملين في تنفيذ الحملة.

فيما أشاد وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر ومدير مكتب الاشغال بالمحافظة الدكتور ناجي الاعوج بإهتمام قيادة المحافظة بكافة الأعمال الفنية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل.

وأكد أن الحملة ستستمر حتى يتم رفع كافة المخلفات الصلبة وتحقيق الهدف المنشود بإبراز المظهر الحضاري للمناطق المستهدفة.

سبأ
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