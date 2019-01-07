[08/يناير/2019]
المحويت -سبأ:
نظمت قبائل مديرية جبل المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار جرائم العدوان وخروقاته.
وطالب المشاركون في الوقفة التي شاركها وكيلا المحافظة حسين عركاض وصادق فروان ومدير المديرية محمد القرم والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية ومسئولي السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالضغط علی قوی العدوان لوقف التصعيد بمحافظة الحديدة والالتزام باتفاق مشاورات السويد.
وأشاروا إلی مايتعرض له الوطن من مؤامرات وعدوان وحصار منذ أربعة أعوام .. لافتين إلى أهمية تعزيز الصمود والثبات والتصدي لمخططات وأهداف العدوان ومرتزقته.
وأكدت الوقفة استمرار دعم قبائل جبل المحويت للمرابطين في مواقع البطولة بالمال والرجال لتطهير اليمن من الغزاة والمعتدين.
سبأ