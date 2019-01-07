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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - يناير - 2019 الساعة 05:15:13م
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  اقتصاد
انخفاض اليورو جراء مخاوف تباطؤ الاقتصاد والدولار يصعد
[08/يناير/2019]
لندن- سبأ:

انخفض اليورو اليوم الثلاثاء وسط دلائل متزايدة على تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو بينما صعد الدولار رغم توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأمريكي سيوقف دورة زيادة أسعار الفائدة.


وانخفض اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1285 دولار.. ويجري تداول العملة الأوروبية الموحدة في نطاق ضيق بين 1.12 و1.15 دولار منذ منتصف نوفمبر.

ودعم ضعف اليورو الدولار الذي صعد 0.3 في المائة مقابل سلة من العملات ليصل مؤشره إلى 95.959. وفقد مؤشر الدولار نحو 2 في المائة منذ منتصف ديسمبر ليظل قرب أقل مستوى في 3 أشهر البالغ 95.638 الذي بلغه يوم أمس.

وساهم انخفاض غير متوقع للإنتاج الصناعي في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي في ضعف اليورو.. ورغم أن الهبوط كان طفيفا، فإنه أبرز المخاوف بشأن حدوث تباطؤ وحذر البنك المركزي في مساعيه لإنهاء اعتماد المنطقة على برامج التحفيز.

ويعاني المصدرون في ألمانيا من ضعف الطلب العالمي والخلافات التجارية بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2764 دولار، ويتوقع متعاملون أن تستمر تقلبات العملة البريطانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع اقتراب الانفصال البريطاني.

ونزل الدولار الأسترالي 0.4 في المائة إلى 0.7123 دولار أمريكي.. ورغم ضعف العملة الأسترالية اليوم، يظل المتعاملون متفائلين بها في الوقت الحالي.

سبأ
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