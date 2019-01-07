الحكومة الصينية تغلق 26 ألف موقع إلكتروني غير قانوني العام المنصرم

بكين- سبأ:

أغلقت الحكومة الصينية نحو 26 ألف موقع غير مشروع في العام المنصرم 2018م، فيما حذفت حوالي 6.18 مليون منشور على الانترنت غير قانوني.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن السلطات أجرت تحقيقات في حوالي 12 ألف قضية في هذا المجال في أنحاء الصين حيث شنت الشرطة أبريل من العام الماضي، في 24 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم حملة مشتركة ضد منصات البث الحي وقبضت على 163 مشتبها بهم.



واشارت إلى أنه تم حذف ما يزيد عن (370) ألف مادة ، فيما تمت إزالة 1.3 مليون رابط مريب من خلال التحقيق الذاتي.. كما صادرت الصين 3.4 مليون نسخة من المنشورات غير القانونية للقراء من الأطفال المراهقين.

[08/يناير/2019]سبأ