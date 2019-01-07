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مناقشة الترتيبات لإعلان الفائزين بجائزة الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب بمحافظة صنعاء
[08/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة الترتيبات لإعلان وتكريم الفائزين بجائزة الرئيس الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب والتي تتبناها المؤسسة العامة لتنمية انتاج الحبوب.


وفي الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس علي القيري وممثلين عن الأمانة العامة للجائزة والقطاع الزراعي بالمحافظة أشار المحافظ قطينة إلى أهمية الجائزة ودورها في تشجيع المزارعين على التوسع في إنتاج الحبوب والتقليص من الفجوة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد استعداد السلطة المحلية للإسهام في انجاح تكريم المزارعين الفائزين بجائزة الرئيس الشهيد الصماد والعمل على إنجاح أهداف الجائزة نظرا للأهمية الكبيرة التي تمثلها الحبوب في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

كما أكد أهمية الحرص على مضاعفة الجهود لتنمية القطاع الزراعي لضمان الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين الاحتياجات من الغذاء بما يسهم في توسيع الرقعة الزراعية وإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها الحبوب.

فيما استعرض نائب رئيس اللجنة التحضيرية للاحتفال بجائزة الرئيس الشهيد الصماد وعضوا اللجنة غمدان الإرياني ومحمد المطري مهام وأهداف الجائزة ودورها في تشجيع المزارعين على التنافس في إنتاج الحبوب.

ولفتوا إلى ما تتمتع به المحافظة من أهمية وأرضية خصبة لزراعة الحبوب.. مبينين أنه سيتم إعلان الفائزين وتكريمهم بمعدات زراعية.

سبأ
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