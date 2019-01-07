اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في 3 أسابيع بفضل آمال التجارة ميلانو- سبأ:



ارتفعت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء بفضل آمال تتعلق باحتمال التوصل لاتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة ما يقلص أثر المخاوف بشأن النمو العالمي.



وبحلول الساعة 0832 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة بينما صعد مؤشر أسهم منطقة اليورو ومؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 في المائة لكل منهما.



وصعدت البنوك الإيطالية بعد أن تحركت روما لدعم بنك كاريجي المتعثر.. وزاد مؤشر البنوك الإيطالية 0.9 في المائة ليسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع أيضا متفوقا على مكاسب نظرائه في أوروبا.



وأقرت الحكومة الإيطالية في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين مرسوما يهدف لدعم البنك بإتاحة مجموعة خيارات تدعمها الدولة أمامه من بينها زيادة رأس المال.



ولا يجري تداول أسهم بنك كاريجي بعد أن علقت هيئة تنظيم السوق التعامل عليها الأسبوع الماضي بينما كسبت أسهم بنكي انتيسا سان باولو وأوني كريديت نحو واحد في المائة.. كما دعم ارتفاع شركات التجزئة السوق.



وارتفع مؤشر القطاع 1.4 في المائة بفضل مكاسب كارفور الفرنسية التي صعد سهمها أكثر من 3 في المائة بعدما رفع بنك أوف أمريكا ميريل لينش تصنيفه للسهم إلى توصية بالشراء ما ساهم في تعويض أثر بيانات مخيبة للآمال من موريسون في المملكة المتحدة.



ونزل سهم رابع أكبر مجموعة لمتاجر البقالة في بريطانيا 2.6 في المائة بعدما جاءت مبيعات عيد الميلاد أقل من التوقعات إذ تأثرت أنشطة التجزئة والجملة للشركة بضعف طلب المستهلكين.

سبأ [08/يناير/2019]سبأ