[08/يناير/2019]
المحويت -سبأ:
نظمت قبائل بني سعد بمحافظة المحويت اليوم وقفة احتجاجية للنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي وخروقاته.
وفي الوقفة طالبت كلمات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة خروقات العدوان لاتفاق مشاورات السويد والتدخل لوقف العدوان والحصار علی اليمن.
وأكد المشاركون أن إمعان تحالف العدوان ومرتزقته في جرائمهم لن يثني الشعب اليمني في مواصلة الصمود والثبات وإفشال مخططات العدو.
وجددت قبائل بني سعد تأييدها للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة واستمرار رفدهم بالمال والرجال دفاعا عن اليمن وسلامة أراضيه.
شارك في الوقفة وكيل محافظة المحويت محمد عبدالكريم هيجان وأمين محلي المديرية محمد المأمون وممثلي السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية والوجهاء والتربويين.
سبأ