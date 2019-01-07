[08/يناير/2019]
صنعاء -سبأ:
تفقد أمين العاصمة حمود محمد عُباد اليوم ومعه رئيس الغرفة التجارية بالأمانة حسن الكبوس، سير العمل في مشروع ترميم وصيانة مدخل الأمانة جهة الصباحة.
واطلع أمين العاصمة ورئيس الغرفة التجارية ومعهما الوكيل المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، على مستوى الإنجاز بالمشروع التي بلغت 70 بالمائة من أعمال الطبقة الاسفلتية الإضافية، وما يتضمنه من جسور سطحية وبردورات وتشجير المساحات المسطحة.
واستمعوا من القائمين على المشروع إلى إيضاح حول سير العمل وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة, بإشراف صندوق صيانة الطرق وقطاع الأشغال بالأمانة.. مشيرين إلى أن المشروع سيسلم لأمانة العاصمة نهاية يناير الجاري.
وشدد أمين العاصمة على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال ترميم وصيانة مدخل أمانة العاصمة من جهة الصباحة الذي يأتي ضمن مشاريع وخطط السلطة المحلية لتحسين وتطوير كافة مداخل الأمانة.
وأكد عُباد، على الجهة المنفذة ضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس وتسلميه في المدة الزمنية المحددة لتسهيل حركة السير.
سبأ