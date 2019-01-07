مصرع 5 أشخاص وفقدان 2 آخرين بسبب الثلوج الكثيفة في النمسا

فيينا- سبأ:



لقي ما لا يقل عن ثلاثة متزلجين ومتنزهان مصرعهم في النمسا نتيجة تساقط ثلوج كثيفة وانهيارات ثلجية أدت إلى عزل عدد من المناطق في النمسا.



وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد قضى متزلجان ألمانيان في انهيارات ثلجية في منطقة فورارلبيرغ الغربية بينما لقي متزلج سلوفيني في منطقة سالزبورغ حتفه، وفقاً لأجهزة الإنقاذ.



وعُثر على جثتي متنزهين كانا في عداد المفقودين في حين تسبب تساقط الثلوج في إحداث فوضى في أنحاء واسعة من النمسا وأدى إلى إغلاق طرق ومدارس.. ولا يزال هناك متنزهان مفقودين في شمال شرق النمسا.



ومن المتوقع تساقط مزيد من الثلوج اعتبارًا من اليوم قد تضيف من 25 إلى 80 سنتمتراً من الثلوج.

[08/يناير/2019]سبأ