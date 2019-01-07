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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - يناير - 2019 الساعة 05:16:27م
متحدث القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي خروقات العدوان ومرتزقته
استعرض المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في مؤتمر صحافي، اليوم مجمل خروقات العدوان ومرتزقته منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى مساء أمس.
خطة إسرائيلية لتطويق بيت لحم بالمستوطنات
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة بناء واسعة النطاق في مستوطنة "أفرات" من شأنها أن تُطوق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك
صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.
ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنكليزي بالهزيمة أمام ولفرهامبتون
ودع ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كأس الاتحاد من الدور الثالث بعد الهزيمة بهدف مقابل اثنين أمام ولفرهامبتون واندرارز امس.
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  محلي
اجتماع بوزارة الخارجية يناقش نتائج زيارة المبعوث الأممي ومسودة الرؤية الوطنية
[08/يناير/2019] صنعاء - سبأ:
عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، لقيادة ورؤساء الدوائر ومدراء العموم بوزارة الخارجية.

ناقش الاجتماع نتائج زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، التي جاءت في إطار متابعة اتفاق ستوكهولم.

حيث أكد وزير الخارجية على توجه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني نحو السلام العادل والمشرف وليس الاستسلام.. لافتا إلى أن الشعب اليمني الصامد منذ أربعة سنوات قادر على الصمود أمام أي عدوان.

كما ناقش الاجتماع الجوانب المتعلقة بالعمل الجاري لإجراء تعديلات في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، بهدف تعزيز دور وزارة الخارجية وكادرها الدبلوماسي.

وناقش الاجتماع مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، واستعرض محور السياسة الخارجية وكيفية تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الجمهورية اليمنية.
سبأ
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