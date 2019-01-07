اجتماع بوزارة الخارجية يناقش نتائج زيارة المبعوث الأممي ومسودة الرؤية الوطنية [08/يناير/2019] صنعاء - سبأ:

عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، لقيادة ورؤساء الدوائر ومدراء العموم بوزارة الخارجية.



ناقش الاجتماع نتائج زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، التي جاءت في إطار متابعة اتفاق ستوكهولم.



حيث أكد وزير الخارجية على توجه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني نحو السلام العادل والمشرف وليس الاستسلام.. لافتا إلى أن الشعب اليمني الصامد منذ أربعة سنوات قادر على الصمود أمام أي عدوان.



كما ناقش الاجتماع الجوانب المتعلقة بالعمل الجاري لإجراء تعديلات في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، بهدف تعزيز دور وزارة الخارجية وكادرها الدبلوماسي.



وناقش الاجتماع مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، واستعرض محور السياسة الخارجية وكيفية تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الجمهورية اليمنية.

سبأ