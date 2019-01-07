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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - يناير - 2019 الساعة 03:52:02م
وزيرا الخارجية والتربية يناقشان جوانب التنسيق في العمل الإنساني
ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف مع وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي اليوم، جوانب التنسيق خاصة في جهود العمل الإنساني عبر المنظمات والبرامج الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
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وزيرا الخارجية والتربية يناقشان جوانب التنسيق في العمل الإنساني
[08/يناير/2019] صنعاء - سبأ:
ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف مع وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي اليوم، جوانب التنسيق خاصة في جهود العمل الإنساني عبر المنظمات والبرامج الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى الادعاءات الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي، بشأن تحويل المعونات الإنسانية، وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الوزارتين لتجاوز أية ادعاءات ومعالجة أي اختلالات أو قصور في العمل الإنساني لضمان تحقيق الفائدة القصوى للمواطن اليمني والإسهام في التخفيف من معاناته المتفاقمة جراء العدوان الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنسانا.
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