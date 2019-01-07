انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق [08/يناير/2019] مسقط ـ سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية (40ر1) نقطة وبنسبة (03ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (85ر4310) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (25ر4312) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (510) آلاف و(813) ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (7ر71) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(803) آلاف و(822) ريالا عمانيا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (025ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (18ر18) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (56) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (94ر10) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (45) ألف ريال عماني أي ما نسبته (90ر8) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (10) آلاف ريال عماني وبنسبة (04ر2) في المائة.

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