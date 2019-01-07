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القوات العراقية تحبط محاولة تسلل لإرهابيي داعش في ديالى
[08/يناير/2019] بغداد ـ سبأ:
أحبطت القوات العراقية اليوم محاولة تسلل لإرهابيي “داعش” شمال شرق محافظة ديالى.
وقالت القوات العراقية في بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع): إن “مقاتلي لواء 110 في الحشد الشعبي أحبطوا محاولة تسلل لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي في تل بردان باطراف ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة” مؤكدة أن الوضع الآن تحت السيطرة الأمنية.
وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها الأمنية المكثفة في مختلف المناطق العراقية للقضاء على من تبقى من فلول إرهابيي “داعش” في البلاد.
سبأ