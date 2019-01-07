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العواصف الثلجية تجتاح 11 محافظة في مختلف أنحاء إيران
[08/يناير/2019] طهران ـ سبأ:
اجتاحت العواصف الثلجية 11 محافظة في مختلف أنحاء إيران وفق ما أعلن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الايرانية مرتضى سليمي.
وقال سليمي في تصريح لوكالة فارس اليوم: “إن العواصف الثلجية اجتاحت 11 محافظة في البلاد خلال الساعات ال48 الماضية وهي مازندران والمحافظة المركزية وكهكيلوية وبوير أحمد وكرمانشاه وجهارمحال وبختياري وقزوين وزنجان واردبيل واذربيجان الشرقية واذربيجان الغربية”.
وأضاف سليمي: “إنه تمت إغاثة أكثر من 1260 شخصا في 29 طريقا جبليا ومضيقا اجتاحتها الثلوج وإنه تم إسكان عدد آخر بصورة طارئة” موضحا أنه تم سحب 202 سيارة عالقة في الثلوج وجرى نقل 3 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
سبأ