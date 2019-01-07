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رئيس كوريا الديمقراطية يبدأ زيارة رسمية إلى الصين
[08/يناير/2019] بكين-سبأ:
بدأ رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون زيارة رسمية الى الصين تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن المتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني قوله اليوم ان “كيم يقوم بزيارته للصين خلال الفترة من الـ7 حتى الـ10 من يناير الجاري”.
إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية الرسمية بأنه يرافق الرئيس كيم في زيارته عدد من كبار المسؤولين الكوريين.
وكان كيم قام بثلاث زيارات الى الصين العام الماضي وبحث خلالها مع القيادة الصينية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل احلال الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.
سبأ