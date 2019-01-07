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رئيس هيئة تنسيق الشئون الإنسانية يلتقي مدير مكتب الأوتشا باليمن
[08/يناير/2019] صنعاء - سبأ:
التقى رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث الدكتور القاسم عباس اليوم مدير مكتب الأوتشا باليمن سبستيان تريفيس.
استعرض اللقاء العديد من القضايا المتصلة بالأوضاع الإنسانية في اليمن واحتياجاتها الطارئة في ظل العدوان، وكذا سير المشاريع الإنسانية وطبيعة الصعوبات والتحديات التي تعترض تنفيذها والمتطلبات والاحتياجات الأساسية والطارئة المتصلة بمعيشة المواطنين والأمن الغذائي .
وأكد الدكتور القاسم عباس أهمية التنسيق بين الهيئة الوطنية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أجل تسهيل الأعمال الإنسانية وتوسيع دائرة الاستجابة الطارئة لمواجهة الكوارث.
ودعا الأوتشا إلى توسيع تدخلاتها خلال العام 2019م لتشمل كافة الجوانب الإنسانية والإغاثية والخدمية.
سبأ