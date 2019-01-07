ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - يناير - 2019 الساعة 11:07:54ص
عشرات القتلى والجرحى من جنود العدو ومرتزقته في عدد من الجبهات
سقط العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته بين قتيل وجريح في عمليات قنص وهجوم وكسر خمسة زحوفات وإفشال أربع محاولات تسلل وتدمير آليات في عدد من الجبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
السيسي يعترف بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل في سيناء
اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوجود تعاون أمني وثيق مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء خلال مقابلة بُثت يوم الأحد مع برنامج (60 دقيقة) على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية.
النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك
صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.
ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنكليزي بالهزيمة أمام ولفرهامبتون
ودع ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كأس الاتحاد من الدور الثالث بعد الهزيمة بهدف مقابل اثنين أمام ولفرهامبتون واندرارز امس.
آخر الأخبار:
رئيس كوريا الديمقراطية يبدأ زيارة رسمية إلى الصين
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية
رئيس هيئة تنسيق الشئون الإنسانية يلتقي مدير مكتب الأوتشا باليمن
قوات الاحتلال الصهيوني تستهدف منازل الفلسطينيين بقنابل الغاز غرب جنين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس هيئة تنسيق الشئون الإنسانية يلتقي مدير مكتب الأوتشا باليمن
[08/يناير/2019] صنعاء - سبأ:
التقى رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث الدكتور القاسم عباس اليوم مدير مكتب الأوتشا باليمن سبستيان تريفيس. 

 استعرض اللقاء العديد من القضايا المتصلة بالأوضاع الإنسانية في اليمن واحتياجاتها الطارئة في ظل العدوان، وكذا سير المشاريع الإنسانية وطبيعة الصعوبات والتحديات التي تعترض تنفيذها والمتطلبات والاحتياجات الأساسية والطارئة المتصلة بمعيشة المواطنين والأمن الغذائي .

وأكد الدكتور القاسم عباس أهمية التنسيق بين الهيئة الوطنية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أجل تسهيل الأعمال الإنسانية وتوسيع دائرة الاستجابة الطارئة لمواجهة الكوارث.

ودعا الأوتشا إلى توسيع تدخلاتها خلال العام 2019م لتشمل كافة الجوانب الإنسانية والإغاثية والخدمية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
عشرات القتلى والجرحى من جنود العدو ومرتزقته في عدد من الجبهات
العدوان ومرتزقته مستمرون في ارتكاب الجرائم وخرق اتفاق ستوكهولم
صندوق النظافة بذمار يدشن غدا آلية الجمع المباشر للمخلفات
مرتزقة العدوان يتكبدون خسائر في الأروح والعتاد بخب والشعف بالجوف
كسر زحف لمرتزقة العدوان في جبهة نهم
استشهاد امرأة وإصابة أخرى بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بالجوف
التربية تنهي إجراءات صرف الحوافز النقدية للعاملين في المدارس
رئيس الوزراء يعزي في وفاة اللواء أنيس الطيب
تدشين إختبارات الفصل الأول القسم التقني بالمعاهد التقنية بالحديدة
وزير التربية والتعليم يتفقد معهد تدريب وتأهيل المعلمين
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد امرأة وإصابة أخرى بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بالجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان السعودي يستهدف مرتزقته في الجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على سنحان وبني بهلول
[07/يناير/2019]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وخرق اتفاق ستوكهولم
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة صنعاء
[07/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by