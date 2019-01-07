عشرات القتلى والجرحى من جنود العدو ومرتزقته في عدد من الجبهات سقط العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته بين قتيل وجريح في عمليات قنص وهجوم وكسر خمسة زحوفات وإفشال أربع محاولات تسلل وتدمير آليات في عدد من الجبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية. السيسي يعترف بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل في سيناء اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوجود تعاون أمني وثيق مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء خلال مقابلة بُثت يوم الأحد مع برنامج (60 دقيقة) على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية. النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين. ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنكليزي بالهزيمة أمام ولفرهامبتون ودع ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كأس الاتحاد من الدور الثالث بعد الهزيمة بهدف مقابل اثنين أمام ولفرهامبتون واندرارز امس.