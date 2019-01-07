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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - يناير - 2019 الساعة 11:07:54ص
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ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنكليزي بالهزيمة أمام ولفرهامبتون
ودع ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كأس الاتحاد من الدور الثالث بعد الهزيمة بهدف مقابل اثنين أمام ولفرهامبتون واندرارز امس.
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  رياضة
ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنكليزي بالهزيمة أمام ولفرهامبتون
[08/يناير/2019] لندن-سبأ:
ودع ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كأس الاتحاد من الدور الثالث بعد الهزيمة بهدف مقابل اثنين أمام ولفرهامبتون واندرارز امس.

وأجرى يورغن كلوب مدرب ليفربول تغييرات كثيرة على تشكيلته بينها الدفع بلاعبين شابين لأول مرة ليتأخر ليفربول بهدف راؤول خيمينيز من هجمة مرتدة في الدقيقة 38.

 وعادل ديفوك أوريجي النتيجة لليفربول بطل كأس الاتحاد الإنكليزي سبع مرات في الدقيقة 51 لكن ولفرهامبتون حسم النتيجة لصالحه بعدها بأربع دقائق بهدف ثان للاعب روبن نيفيز .
سبأ
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