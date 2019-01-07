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قوات الاحتلال الصهيوني تستهدف منازل الفلسطينيين بقنابل الغاز غرب جنين
[08/يناير/2019] جنين ـ سبأ:
أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني مساء امس الاثنين قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل الفلسطينيين في قرية الطيبة غرب جنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس المجلس القروي الطيبة خالد جبارين قوله إن قوات الاحتلال استهدفت منازل الفلسطينيين في المنطقة الغربية من القرية المحاذية لجدار الضم بقنابل الغاز المسيل للدموع ، ما أدى الى إصابة أصحاب المنازل بحالات اختناق.
وأوضح جبارين أن هذه المعاناة مستمرة وتتكرر بشكل دائم ما يتسبب بإلحاق الضرر بالمواطنين وإثارة الرعب بين الأطفال والنساء، خاصة في الحي الغربي، والحي الشمالي بمحاذاة المدرسة الثانوية.
وأشار جبارين الى أن قوات الاحتلال قامت بتهديد أصحاب المنازل الواقعة بمحاذاة الجدار باقتلاع أشجار الزيتون وفرض عقوبات تعسفية بحقهم.
سبأ