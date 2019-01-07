حاتمي: الأطماع الغربية شكلت مصدراً للمخططات ضد دول المنطقة [08/يناير/2019] طهران ـ سبأ:

ندد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي بالسياسات التي تنتهجها أميركا حيال المنطقة، مشيرا إلى أن الأطماع الغربية شكلت مصدرا للمخططات التي تستهدف دولها.



ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن حاتمي قوله أمس في كلمة خلال ملتقى الدفاع والأمن في غرب آسيا المنعقد في طهران إن “الأطماع الغربية الاستعمارية شكلت عنصراً مهماً في بلورة التطورات في المنطقة ومصدرا للمخططات ضد دولها”.



وأضاف حاتمي إن إنشاء الكيان الإسرائيلي بمثابة جرح نازف لدى الرأي العام لشعوب المنطقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في هذه المنطقة بات ليس بعيداً وسيكون النصر النهائي حليفاً لشعوبها.



وكان حاتمي أكد في تصريح أمس أن منجزات بلاده الدفاعية جعلت الأعداء في موقف ضعف، لافتاً إلى أن سياسة إيران اليوم مبنية على قوة الردع.



من جهته أكد رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الإيراني العميد أحمد وحيدي أن “هنالك اليوم توجها كبيراً نحو محور المقاومة وأن قوة أميركا لم تتمكن من تنفيذ أي من سياساتها في المنطقة”.



وقال وحيدي في كلمة له ألقاها خلال الملتقى إن الولايات المتحدة الأمريكية هزمت وأن خروجها أو بقاءها في سورية سواء”.



ولفت وحيدي إلى أن الكيان الصهيوني يرى حياته متعلقة بإثارة الازمات في المنطقة وأن تيار الإرهاب المبني على التكفير والتدخل في المنطقة يعد من التحديات فيها.

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