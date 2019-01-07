عشرات القتلى والجرحى من جنود العدو ومرتزقته في عدد من الجبهات [08/يناير/2019] محافظات ـ سبأ:

سقط العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته بين قتيل وجريح في عمليات قنص وهجوم وكسر خمسة زحوفات وإفشال أربع محاولات تسلل وتدمير آليات في عدد من الجبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قنص أربعة جنود سعوديين في التبة الحمراء شرق جحفان بجيزان.



وذكر المصدر أنه تم إفشال ثلاث محاولات تسلل لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة منفذ علب في عسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.



ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في مجازة.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكن تجمعات وتحصينات المرتزقة في صحراء البقع قبالة نجران والضربات مسددة، كما تم إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في طيبة الاسم وصحراء البقع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأوضح المصدر أنه تم تدمير آلية تحمل معدل رشاش عيار 23 تابعة للمرتزقة غرب اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف بصاروخ موجه، كما انكسر زحف واسع للمرتزقة على سلبة بالمديرية بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي دون إحراز أي تقدم وإحراق آلية عسكرية عليها رشاش عيار 23 وتكبيد العدو خسائر بشرية كبيرة .



ولفت المصدر إلى مصرع العديد من المرتزقة إثر قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جبهة العرضي بمديرية الغيل، وأسفرت عملية هجومية على مواقع للمرتزقة في الحلو بمديرية المصلوب استمرت عدة ساعات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان استهدف تجمعاً للمرتزقة في وادي القعيف قرب سلبة بمديرية خب والشعف ما أدى إلى مصرع خمسة منهم وإصابة آخرين.



وفي محافظة البيضاء انكسر زحفان متتاليان لمرتزقة العدوان استمرا أكثر من 7 ساعات دون أي تقدم على عدد من التباب في جبهة قانية لمحاولة استعادتها ومصرع وإصابة عدد منهم، كما قتل وجرح العديد من المرتزقة بكمائن لوحدة الهندسة أثناء محاولتهم التسلل على موقع للجيش واللجان في الجبهة نفسها.



وقال المصدر إنه تم كسر زحف واسع للمرتزقة شمال مثلث عاهم بجبهة حرض ومصرع وإصابة العشرات منهم بكمائن محكمة وتدمير آلية وتفجير آلية أخرى تحمل رشاش عيار 23 بصاروخ موجه.



وفي مديرية نهم انكسر زحف واسع للمرتزقة في منطقة الحول استمر أكثر من 9 ساعات وتدمير مدرعة ومصرع وإصابة عدد منهم وفرار من تبقى من الآليات والأفراد.

سبأ