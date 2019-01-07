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آخر تحديث: الإثنين، 07 - يناير - 2019 الساعة 10:16:14م
اجتماع بمجلس الشورى يناقش مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية
عُقد بمجلس الشورى اليوم إجتماعاً موسعاً ضم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي والقائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس وعدد من أعضاء لجان المجلس.
السيسي يعترف بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل في سيناء
اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوجود تعاون أمني وثيق مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء خلال مقابلة بُثت يوم الأحد مع برنامج (60 دقيقة) على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية.
النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك
صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.
وكيل وزارة الشباب: نتمنى للمنتخب الوطني الفوز على نظيره الإيراني
أعرب وكيل قطاع الإعلام بوزارة الشباب والرياضة أسامة ساري، عن تفاؤله وتمنياته للمنتخب الوطني لتحقيق فوزا كبيراً على المنتخب الإيراني الشقيق، في المباراة التي تقام مساء اليوم.
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العدوان السعودي على اليمن
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Army kills 4 Saudi soldiers killed in Jizan
[07/يناير/2019] JIZAN, Jan. 7 (Saba) – The army on Monday shot dead four Saudi soldiers in Jizan border province, a military official said.
The soldiers were gun dow n in Jahfan location.
AA
Saba
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