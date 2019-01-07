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صندوق النظافة بذمار يدشن غدا آلية الجمع المباشر للمخلفات
[07/يناير/2019]
ذمار - سبأ :

يدشن صندوق النظافة والتحسين بذمار غدا الثلاثاء المرحلة الأولى من آلية الجمع المباشر للمخلفات بمدينة ذمار.

وأوضح مدير صندوق النظافة والتحسين فيصل علي حسان أن الصندوق استكمل ترتييات تدشين الآلية في أحياء المنطقة الوسطى من المدينة والتي ستتم من خلال مرور وسائل النقل الخاصة بصندوق النظافة للمنازل والمحال التجارية لجمع المخلفات.

وبين أن الصندوق بدأ حملة توعية ونزول ميداني للمنطقة المستهدفة لتعزيز الوعي بأهمية الجمع المباشر في التخفيف من الآثار البيئية والصحية الناجمة عن تكدس المخلفات والطرق السليمة للتعامل معها، وكذا الأوقات المحددة لإخراجها من المنازل والمحال التجارية أثناء مرور الشاحنات المخصصة لجمع المخلفات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

ولفت حسان إلى أن الصندوق اعد بروشورات ومطبوعات توعوية لإنجاح الآلية والتي تتطلب تعاون المجتمع .. داعيا الجميع الإسهام الفاعل في إنجاح آلية الجمع المباشر والتعاون مع عمال النظافة بما يخدم المصلحة العامة ويحد من تكدس المخلفات وأضرارها البيئة والصحية.

سبـأ
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