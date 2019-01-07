محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التربية تنهي إجراءات صرف الحوافز النقدية للعاملين في المدارس صنعاء - سبأ :

أنهت وزارة التربية والتعليم كافة الإجراءات اللازمة لصرف الحوافز النقدية المشروطة للعاملين في المدارس .



وأكد وكيل الوزارة لقطاع التعليم عبدالله النعمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تسليم كشوفات العاملين في عموم المدارس لمنظمة اليونيسف لاستكمال إجراءات صرف الحوافز النقدية .



وأشار إلى الجهود التي بذلت على مدى قرابة أربعة اشهر لإنجاز تلك الإجراءات ابتداء من سعي قيادة الوزارة من خلال عدة لقاءات بالمسؤولين الأمميين للبحث عن التمويل اللازم مرورا بتشكيل لجان مركزية وفنية للتواصل مع مكاتب التربية بالمحافظات والمديريات لعمل الإقرارات الموقعة من العاملين في المدارس ومراجعة وتصحيح الكشوفات وتسجيلها آلياً .



وأشاد الوكيل النعمي بجهود العاملين في تلك اللجان المركزية والفرعية وإنجازهم لمهامهم متجاوزين كافة الصعوبات التي واجهتهم في الميدان نتيجة للظروف الاستثنائية الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار.. معبر عن أمله في إسراع القائمين على الحوافز النقدية بمنظمة اليونيسف بالإجراءات والبدء بعملية الصرف في اسرع وقت.

سبـأ [07/يناير/2019]سبـأ