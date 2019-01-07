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آخر تحديث: الإثنين، 07 - يناير - 2019 الساعة 09:31:51م
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رئيس الوزراء يعزي في وفاة اللواء أنيس الطيب
[07/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :

بعث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء المناضل أنيس احمد علي الطيب.

واعرب رئيس الوزراء في البرقية عن احر تعازيه وصادق مواساته لنجلي الفقيد رغيد وريدان، وبقية أفراد الأسرة وٱل الطيب كافة بمصابهم الأليم.

وأشاد الدكتور بن حبتور، بالأدوار النضالية والوطنية، للفقيد الطيب الذي وافته المنية فجر اليوم بمحافظة عدن بعد حياة زاخرة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.

ولفت إلى أن الفقيد كان مثالا للإخلاص والنزاهة والانضباط في مختلف المناصب التي شغلها في قطاعات الأمن والمالية والشباب والرياضة.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبـأ
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