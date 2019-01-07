محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين إختبارات الفصل الأول القسم التقني بالمعاهد التقنية بالحديدة الحديدة - سبأ :

دشن وكيل محافظة الحديدة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد، اليوم بمديرية الحالي إختبارات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد التقنية بمديريات المدينة الثلاث.



وخلال التدشين أشاد وكيل المحافظة بجهود مكتب التعليم الفني والمهني وإدارات المعاهد في الإعداد والتجهيز لتنفيذ هذه الإختبارات، في ظل الظروف التي تشهدها المحافظة جراء تصعيد العدوان الأخير على المحافظة.



كما أشاد بصمود وثبات الطلاب وتغلبهم على الظروف التي فرضها العدوان وسعيهم الجاد في التحصيل العلمي، رغم كل المعوقات .. مؤكدا أن قيادة المحافظة ستعمل من أجل تذليل كافة الصعوبات التي ستواجههم مستقبلا وبما يحقق الفائدة للجميع.



بدوره أوضح مدير مكتب التعليم الفني والمهني أن عدد المتقدمين للإختبارات العلمية و النظرية للفصل الدراسي الأول القسم التقني بلغوا 400 طالب وطالبة من المعاهد الخمسة في مديريات المدينة ، مشيرا إلى أن إختبارات القسم المهني ستبدأ الأسبوع القادم نظرا لعدم توفر القاعات الكافية لإجراء الإمتحانات.



حضر التدشين عميد المعهد الفني والمهني بمديىية الحالي عبده شرق ومدير الإختبارات بمكتب التعليم الفني عارف الشرعبي ووكلاء المعاهد في مديريات الحالي والميناء والحوك.

سبـأ [07/يناير/2019]سبـأ