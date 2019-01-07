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وزير التربية والتعليم يتفقد معهد تدريب وتأهيل المعلمين
[07/يناير/2019] صنعاء - سبأ :
تفقد وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي، اليوم بصنعاء معهد تدريب وتأهيل المعلمين اثناء الخدمة ودار الرحمة لرعاية الأيتام .
حيث اطلع ومعه وكيل الوزارة إبراهيم شرف على سير امتحانات طلاب الدبلوم بعد الثانوية، كما طاف بأقسام المعهد المختلفة ، مستمعا من عميد المعهد جلال المقرمي وأعضاء هيئة التدريس إلى شرح موجز حول سير الامتحانات، و كذا آلية العمل والأنشطة التدريبية التي ينفذها المعهد في تدريب المعلمين وإعداد الأدلة التدريبية لمختلف المواد الدراسية، وكذا ابرز الاشكاليات والمعوقات التي تواجه المعهد .

وأشار الوزير الحوثي إلى أهمية دور المعهد في تدريب وتأهيل المعلمين خلال الخدمة وإسهامه في الارتقاء بالعملية التعليمية برمتها .

إلى ذلك اشاد وزير التربية والتعليم بمستوى الانضباط وتميز الخدمة التي يقدمها دار الرحمة لرعاية الأيتام ، مؤكدا حرص الوزارة على دعم الدار وفقا للامكانات المتاحة .

وكان الوزير الحوثي ومعه الوكيل شرف طافا بأقسام الدار المختلفة، مستمعين من رئيسة الدار رقية الحجري إلى شرح تفصيلي حول أقسام الدار ومكوناته والخدمة التي يقدمها لرعاية الأيتام.

رافق الوزير في زيارته مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة زياد الرفيق .

سبأ
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