عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأمم المتحدة : الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي مازالت جرائم بلا عقاب جنيف – سبأ :

دانت الأمم المتحدة بقاء جريمة الاتجار بالبشر من الرجال والنساء والأطفال وجرائم الاستغلال الجنسي وصولاً إلى نزع الأعضاء، بلا عقاب في مختلف دول العالم.



وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير نشره اليوم الاثنين إنه بالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً بشأن وقائع على ارتباط بالاتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط، لكن يبقى ""العدد الإجمالي (للإدانات) في هذه المناطق متدنياً جداً".



وأشار إلى أن "المتاجرين بالبشر لا يواجهون عملياً احتمال إحالتهم إلى العدالة" .. داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية.



وذكر التقرير الذي يجمع بيانات تعود إلى العام 2016م، إن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وصلت فيها جرائم الاتجار بالبشر إلى عدد غير مسبوق منذ 30 عاماً.



وأوضح ان الاستغلال الجنسي يبقى في طليعة جرائم الاتجار بالبشر ويشمل 59 بالمائة من الضحايا الذين أحصوا عام 2016م.



وأشار المكتب على وجه الخصوص، إلى النساء والفتيات من الأقليّة الإيزيديّة اللواتي سباهن تنظيم (داعش) في العراق.



وأشار التقرير إلى أن ثاني أشكال الإتجار بالبشر الأكثر انتشاراً العمل القسري، ويشمل ثلث الضحايا، وخصوصاً في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.



وكشف بأنه في بعض الحالات هناك ما يدل على وجود تواطؤ بين المتجرين و"مهنيّي القطاع الصحي الذين يقومون بممارسات تنم عن فساد واحتيال".



وقال المكتب إن 70 في المائة من ضحايا الإتجار بالبشر الذين تم رصدهم في العالم من النساء، و23 في المائة من مجمل الضحايا قاصرات.

سبـأ [07/يناير/2019]سبـأ