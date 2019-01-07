ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 07 - يناير - 2019 الساعة 08:12:32م
اجتماع بمجلس الشورى يناقش مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية
عُقد بمجلس الشورى اليوم إجتماعاً موسعاً ضم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي والقائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس وعدد من أعضاء لجان المجلس.
السيسي يعترف بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل في سيناء
اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوجود تعاون أمني وثيق مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء خلال مقابلة بُثت يوم الأحد مع برنامج (60 دقيقة) على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية.
النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك
صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.
وكيل وزارة الشباب: نتمنى للمنتخب الوطني الفوز على نظيره الإيراني
أعرب وكيل قطاع الإعلام بوزارة الشباب والرياضة أسامة ساري، عن تفاؤله وتمنياته للمنتخب الوطني لتحقيق فوزا كبيراً على المنتخب الإيراني الشقيق، في المباراة التي تقام مساء اليوم.
آخر الأخبار:
الأمم المتحدة : الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي مازالت جرائم بلا عقاب
الوكيل الغفاري: عملنا على تطوير منظومة العمل الجمركي وربط المواقع بكاميرات مراقبة
بدء توزيع 692 سلة غذائية لنازحي الحديدة بالمحويت
العميد سريع : 263 خرق للمرتزقة خلال 24 الساعة الماضية في الحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الأمم المتحدة : الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي مازالت جرائم بلا عقاب
[07/يناير/2019]
جنيف – سبأ :

دانت الأمم المتحدة بقاء جريمة الاتجار بالبشر من الرجال والنساء والأطفال وجرائم الاستغلال الجنسي وصولاً إلى نزع الأعضاء، بلا عقاب في مختلف دول العالم.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير نشره اليوم الاثنين إنه بالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً بشأن وقائع على ارتباط بالاتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط، لكن يبقى ""العدد الإجمالي (للإدانات) في هذه المناطق متدنياً جداً".

وأشار إلى أن "المتاجرين بالبشر لا يواجهون عملياً احتمال إحالتهم إلى العدالة" .. داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية.

وذكر التقرير الذي يجمع بيانات تعود إلى العام 2016م، إن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وصلت فيها جرائم الاتجار بالبشر إلى عدد غير مسبوق منذ 30 عاماً.

وأوضح ان الاستغلال الجنسي يبقى في طليعة جرائم الاتجار بالبشر ويشمل 59 بالمائة من الضحايا الذين أحصوا عام 2016م.

وأشار المكتب على وجه الخصوص، إلى النساء والفتيات من الأقليّة الإيزيديّة اللواتي سباهن تنظيم (داعش) في العراق.

وأشار التقرير إلى أن ثاني أشكال الإتجار بالبشر الأكثر انتشاراً العمل القسري، ويشمل ثلث الضحايا، وخصوصاً في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.

وكشف بأنه في بعض الحالات هناك ما يدل على وجود تواطؤ بين المتجرين و"مهنيّي القطاع الصحي الذين يقومون بممارسات تنم عن فساد واحتيال".

وقال المكتب إن 70 في المائة من ضحايا الإتجار بالبشر الذين تم رصدهم في العالم من النساء، و23 في المائة من مجمل الضحايا قاصرات.

سبـأ
  المزيد من (عربي ودولي)
حكومة فلسطين: تجوّل بولتون في أنفاق المسجد الاقصى دعم أمريكي للإحتلال
النظام السوداني يعتقل 816 متظاهر وتواصل المظاهرات للإسبوع الثالث
الحكومة البريطانية: التصويت على مسودة اتفاق الخروج الثلاثاء المقبل
إرتفاع إيرادات السياحة في تونس إلى 1.36 مليون دولار العام 2018م
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الارضية بإندونيسيا الى 32 قتيلا
اليابان تحتفل بالذكرى الـ 30 لتولي الإمبراطور اكيهيتو العرش
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ستة فلسطينيين بالضفة الغربية
الحكومة في الغابون تعلن عن إفشال محاولة انقلاب عسكري
مقتل ألمانيين اثنين جراء انهيارات جليدية في النمسا
السيسي يعترف بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل في سيناء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يستهدف مرتزقته في الجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على سنحان وبني بهلول
[07/يناير/2019]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وخرق اتفاق ستوكهولم
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة صنعاء
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على عسير وصعدة
[06/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by