محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الوكيل الغفاري: عملنا على تطوير منظومة العمل الجمركي وربط المواقع بكاميرات مراقبة صنعاء - سبأ :

أكد وكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري أن المصلحة عملت علي تطوير منظومة العمل الجمركي والحد من التهريب الجمركي للبضائع والمشتقات النفطية من خلال تركيب كاميرات للمواقع الجمركية في المحافظات، وربطها بموقع المصلحة للرقابة عليها.



وأوضح الوكيل الغفاري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العمل بالربط الشبكي لأنظمة المعلومات الآلية يهدف لتحسين بيئة العمل وتسهيل تدفق المعلومات بشكل سلس، بناءا على توجيهات اللجنة الاقتصادية العليا.



وأشار إلى أنه تم تكليف فريق فني للنظام الآلي بالمصلحة والشركة المنفذة لتركيب الكاميرات.. مبينا أن الفريق بصدد الإنتهاء من خطة التنفيذ وسيتم خلال الأيام القادمة استكمال المواقع الجمركية الأخرى تباعا لربطها مركزيا بالمصلحة.



ولفت وكيل مصلحة الجمارك إلى أنه تم إنشاء وحدة مكافحة التهريب الجمركي بالشراكة مع وزارة الداخلية المعنية بذلك أمنيا لضبط التهريب بشكل عام بما فيها تهريب البضائع منتهية الصلاحية والمبيدات الحشرية المحرمة والمشتقات النفطية غير المطابقة للمواصفات والتي تضر بالمواطن والبيئة.



وأكد أن مصلحة الجمارك ستعمل خلال العام الحالي على تحسين بيئة الأعمال وفقا للأنظمة الإجرائية المبسطة بعيداً عن الروتين المعقد وأتمتت جميع الأعمال داخل المصلحة وربطها بالأنظمة الآلية لتسهيل الحصول علي المعلومات وإنجاز المعاملات بشكل مبسط ودقيق.



وبين الوكيل الغفاري أن المصلحة تسعي عبر المختصين إلي تصنيف المستوردين من التجار الملتزمين لمنحهم امتيازات في الإجراءات والتسهيل في عمليات التخليص.

سبـأ [07/يناير/2019]سبـأ