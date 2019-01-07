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بدء توزيع 692 سلة غذائية لنازحي الحديدة بالمحويت
[07/يناير/2019]
المحويت - سبأ :

بدأ مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بمحافظة المحويت اليوم توزيع مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي للأسر النازحة من محافظة الحديدة بمدينة المحويت.

وأوضح مشرف التغذية المدرسية بالمحافظة عبدالكريم الأخرم أن المساعدات تستهدف 692 آسرة نازحة بمدينة المحويت .. مبينا أن فريق المشروع بدأ إجراءات توزيع المساعدات علی نازحين الحديدة في مختلف مناطق مديريات المحافظة.

وثمن استمرار الدعم الإنساني لبرنامج الأغذية العالمي لتلمس احتياجات المتضررين من النازحين والفئات الأشد فقرا في المحويت.

وأكد الاخرم الحرص علی إغاثة الأسر النازحة بمناطق مديريات المحويت بصورة منتظمة للتخفيف من معاناتها وأوضاعها الإنسانية جراء استمرار العدوان والحصار .

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