العميد سريع : 263 خرق للمرتزقة خلال 24 الساعة الماضية في الحديدة [07/يناير/2019] صنعاء - سبأ:

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدوان ومرتزقته واصلوا خروقاتهم لوقف إطلاق النار في الحديدة حيث ارتكبوا 263 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح العميد سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المرتزقة أطلقوا 215 قذيفة مدفعية و12 صاروخا باتجاه مزارع المواطنين والأحياء السكنية ومواقع الجيش واللجان الشعبية منها 200 قذيفة و12 صاروخ كاتيوشا باتجاه قرية الزعفران في كيلو16 وقذيفة مدفعية باتجاه مدينة الشعب .



كما أطلق المرتزقة ثلاث قذائف هاون حول الكوعي وقذيفتان على الشجن ومثلهما من جنوب غرب الكوعي إلى غرب الشجن وقذيفتان هاون من جنوب غرب الكوعي على قرية الشجن وخمس قذائف هاون على الكوعي.



وأشار إلى أن المرتزقة واصلوا إطلاق النار بشكل مكثف من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من جنوب شرق وشمال شرق مدينة الشعب باتجاه مدينة الشعب ومن جنوب المطار باتجاه كيلو 16 ومن مواقعهم في الجريبة وجنوب غرب كمران وتمشيط من غرب وجنوب الكوعي ومن غرب وشمال الأمنية ومن شرق قرية الخباتية ومن جنوب الكوعي ومن شمال غرب الشجن بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي فوق سماء مدينة الحديدة والمديريات.



ولفت إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية رصدت تحركات أفراد وأطقم للمرتزقة خلف الخزان شمال شرق مدينة الشعب ومن جنوب شرق مدينة الشعب إلى خلف البيت الياجور شمال شرقها ومن الخديد خلف البيت الياجور إلى جنوب شرق الشعب .



كما رصدت تحرك طقم يحمل معدل من شرق الصحراء إلى شمال شرق مدينة الشعب وتحرك طقم من شرق الصحراء للمزرعة شرق مدينة الشعب وتحركات في شرق الخباتية وتحركات أفراد من شرق الخيمة وأطقم من شرق الخيمة إلى شمال غرب ومن الجنوب إلى شرق الخيمة.



ووفقا لمتحدث القوات المسلحة، شن طيران العدوان 29 غارة منها ثلاث على كتاف وغارة على الخليفين وثلاث غارات على باقم وغارة على كهلان بمحافظة صعدة وغارتان على نهم وست غارات على جربان بسنحان وغارة على بني بهلول بمحافظة صنعاء .



كما شن طيران العدوان 10 غارات على حرض بحجة وغارة على برط وغارة أخرى لطيران الاستطلاع على الجوف استهدف فيها مرتزقته وسقط عشرات القتلى والمصابين منهم.



وأكد أن الجيش واللجان الشعبية صدوا عدة زحوفات للمرتزقة على مواقعهم في رتب الزبيري بقانية في البيضاء وعلى شرق القاهرة وبير الحمدي في الأجاشر بالجوف وعلى العظيمة بنهم وعلى شمال مثلث عاهم بحجة وعلى موقع الحصمي بدمت وباتجاه خدشة وكولة الزقري بالقطاع الغربي بالضالع.



وتطرق العميد سريع إلى أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في العصيدة بنهم تم خلالها تطهير تبة البي 10 وعدد من الخنادق حولها كما نفذوا عمليات إغارة على مواقع المرتزقة في الحلو بالمصلوب وموقع الطلعة خلف عرف بباقم وكذا مواقع المرتزقة في تباب وثبات في حريب نهم إلى جانب تنفيذ عمليات نوعية استهدفت المرتزقة خلف رتب عسير وخدار العرجا بقانية في البيضاء وفي أسطر بجبهة خب الشعف بالجوف.



وأكد سقوط عشرات المرتزقة قتلى ومصابين منهم خمسة مرتزقة سقطوا بنيران القناصة في وثبات بحريب نهم ومرتزق آخر تم قنصه في حمير بتعز إلى جانب إحراق طقم يحمل معدل 23 بصاروخ موجه في أسطر بجبهة خب الشعف وتفجير طقمين أحدهما يحمل معدل 23 وإعطاب آلية وعربة بعبوات ناسفة شمال شرق مثلث عاهم إلى جانب إعطاب مدرعة تحمل معدل دوشكا في مثلث مقبنة بتعز.

سبأ