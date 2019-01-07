محافظ إب يلتقي لجنة الشورى المكلفة بالإطلاع على اوضاع السجون [07/يناير/2019] إب ـ سبأ:

التقى محافظ إب عبدالواحد صلاح، اليوم لجنة مجلس الشورى المكلفة بالإطلاع على أوضاع اصلاحية السجن المركزي والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف وتلمس احتياجات السجناء بالمحافظة.



واستعرض اللقاء بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الوسطى مدير أمن المحافظة اللواء عبدالحافظ السقاف ووكيلا المحافظة الدكتور علي الزنم وعبدالرحمن الزكري ، الصعوبات التي تواجه إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة والمعالجات الواجب اتخاذها لتحسين خدماتها المقدمة للسجناء.



وأشارت اللجنة الرئاسية إلى انها ستقوم بالنزول الميداني للسجن المركزي والاحتياطي وغيرها من السجون للاطلاع على أوضاع السجون واحتياجاتها وكذا تلمس احوال السجناء ومتطلباتهم والرفع بها لمجلس الشورى لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها .



وفي اللقاء شدد المحافظ صلاح،على ضرورة الاهتمام بأوضاع نزلاء الإصلاحية وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة تأهيلهم وإكسابهم مهارات مهنية وتعليمية .



وأكد أهمية مراعاة كافة الجوانب المتعلقة بحقوق ومتطلبات السجناء الإنسانية ، مبديا استعداده تقديم كافة التسهيلات وتذليل أي صعوبات أمام الاعمال المكلفة بها اللجنة لتحسين أوضاع السجون وتوفير احتياجات السجناء فيها.

سبأ