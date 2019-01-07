مناقشة ترتيبات انطلاق مسيرة جماهيرية بمديرية باجل بالحديدة [07/يناير/2019] الحديدة - سبأ:

ناقش إجتماع بمديرية باجل محافظة الحديدة اليوم برئاسة وكيل المحافظة مجدي الحسني الترتيبات النهائية للمسيرة الجماهيرية التي ستنطلق غدا الثلاثاء بالمديرية للتنديد بجرائم العدوان.



وفي الاجتماع الذي ضم أعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الإجتماعية والمشائخ والأعيان، حث الوكيل الحسني، الجميع على توحيد الصف والكلمة في مواجهة العدوان وأجنداته وممارساته وانتهاكاته.



ونوه بتضحيات أبناء مديرية باجل وثباتهم ووقوفهم إلى جانب الوطن والجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان.



وأكد المشاركون في اللقاء إدراكهم لحجم المخاطر التي تتعرض لها البلاد بصورة عامة ومحافظة الحديدة بشكل خاص، ما يتطلب الوقوف صفا واحدا لمواجهة الغزاة والمحتلين والاستبسال والنفير للدفاع عن الأرض والعرض.

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