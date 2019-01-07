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مدير مكتب الرئاسة يلتقي وزيري الصحة والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى
[07/يناير/2019] صنعاء - سبأ:
التقى مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم، وزيرا الصحة الدكتور طه المتوكل والدولة لشؤون مجلس النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة.
جرى خلال اللقاء مناقشة الإختلالات في عمل المنظمات في الجانب الصحي وسبل تعزيز التنسيق بين الهيئة والمنظمات الدولية ووزارة الصحة وضمان وصول المساعدات الطبية إلى المحافظات والمديريات والحد من التلاعب وضمان وصولها إلى المستفيدين الرئيسيين منها.
حضر اللقاء رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الدكتور قاسم عباس ووكيل الهيئة ماجد عزان.
سبأ