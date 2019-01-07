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مدير مكتب الرئاسة يناقش مع وزير الخارجية سبل تطوير التواصل مع المنظمات الدولية
[07/يناير/2019] صنعاء - سبأ:
التقى مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة وتنسق الشؤون الإنسانية اليوم، وزير الخارجية المهندس هشام شرف ونائب وزير الخارجية حسين العزي.
جرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية الدكتور القاسم عباس، مناقشة سبل تطوير التواصل مع المنظمات الدولية بما يخدم العمل ويحقق وصول المساعدات إلى الشعب اليمني ويحد من التلاعب والفساد ويوجه المساعدات الدولية ضمن خطة احتياج الجمهورية اليمنية للعام 2019م.
سبأ