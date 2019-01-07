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مدير مكتب الرئاسة يلتقي وزراء الشؤون الاجتماعية والإدارة المحلية والزراعة
[07/يناير/2019] صنعاء - سبأ:
التقى مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم، وزراء الشؤون الاجتماعية عبيد بن ضبيع والإدارة المحلية علي بن علي القيسي والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور.
جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل الإغاثي وخطة الاحتياج وآليات ضبط وتقنين توزيع المساعدات الإنسانية وتوقيع الاتفاقيات الدولية على المستوى المحلي والمركزي.
كما ناقش اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لضمان وصول المساعدات والمنح إلى الشعب اليمني والحد من التلاعب والاختلالات والفساد.
سبأ