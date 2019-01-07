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مناقشة الأوضاع التموينية بمديرية باجل وإغلاق عدد من المحال المخالفة
[07/يناير/2019] الحديدة - سبأ:
ناقش إجتماع بمديرية باجل محافظة الحديدة اليوم برئاسة وكيل المحافظة مجدي الحسني، الأوضاع التموينية بالمديرية واستقرار أسعار المواد السلعية.

وأكد الإجتماع الذي ضم مدير المديرية عبد اللطيف المؤيد ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة محمود فكري، أهمية توفير المواد الضرورية وحماية المواطن من جشع التجار.

وشدد المجتمعون على ضرورة إتخاذ إجراءات حازمة ضد المتلاعبين بالأسعار خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المحافظة جراء تصعيد العدوان الأخير وعدم التزامه باتفاقات السويد، وتفعيل دور المجلس المحلي في الرقابة والإشراف وتحسين أداء المكاتب التنفيذية.

إلى ذلك تفقد الوكيل الحسني ومعه نائب مدير الصناعة والتجارة بالمحافظة ومدير المديرية مدى التزام عدد من المحال التجارية والمخابز والأفران بالأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

وتم خلال الزيارة إغلاق عدد من المحال التجارية المخالفة.. حيث أكد الوكيل الحسني أهمية التزام التجار بالأسعار والأوزان وعدم مخالفتها حتى لا يتعرضوا للإجراءات القانونية.
سبأ
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