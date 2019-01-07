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مناقشة احتياجات ومتطلبات كلية المجتمع بعمران
[07/يناير/2019] عمران - سبأ:
ناقش اجتماع بكلية المجتمع بمحافظة عمران برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن، سير العملية التعليمية بالكلية واحتياجاتها اللازمة.

وتطرق الاجتماع الذي ضم وزير الأشغال العامة والطرق المهندس غالب مطلق، ومدير مصنع عمران يحيى أبو حلفه وعميد الكلية الدكتور محمد النقيب، ومدير مكتب التعليم الفني في المحافظة أمين الديدي ونواب وقيادات الكلية والكادر التدريبي والعاملين فيها إلى، الصعوبات التي تواجه الكلية وقطاع التعليم الفني وسبل معالجاتها.

واطلع الاجتماع على مستوى الخدمات والبرامج التي تقدمها الكلية في تخصصات الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات، وبرمجة حاسوب، والمحاسبة والخطط المستقبلية لتطوير وتوسيع برامج الكلية وفقا للإحتياجات المطلوبة.

وأشار الدكتور النقيب إلى أن الكلية تضم أكثر من ألف و100 طالبا وطالبة في مختلف التخصصات الطبية والهندسية والإدارية في مختلف المستويات، منهم ما يقارب 140 طالبا وطالبة في النظام الموازي، فضلا عن عدد من الدفع المتخرجة منها .. مؤكداً حرص الكلية وسعيها لتجويد العملية التعليمية وفقا للمعايير الأكاديمية المعتمدة.

وأكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني اهتمام الوزارة بدعم وتلبية احتياجات مؤسسات التعليم الفني حسب الإمكانات المتاحة .. مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بتجهيز معملي الصيدلة والتمريض بالكلية خلال شهر للإسهام في تحسين العملية التعليمية في الكلية وإتاحة المجال للطلاب والطالبات من التدريب العملي وضمان جودة المخرجات النوعية .

وحث الكادر التدريبي بالكلية وكافة العاملين فيها والطلاب على مزيد من الصمود والثبات والاستمرار في العملية التعليمية.

ووجه الوزير غازي صندوق تنمية المهارات بتوفير عدد من المعامل والوسائل الأساسية للمعاهد الفنية والتقنية بالمحافظة وبما يسهم في تحسين وتطوير مخرجات المعاهد التي تعد رافدا أساسيا إلى جانب كلية المجتمع على مستوى المحافظة والمديريات.

وكان وزير التعليم الفني والتدريب المهني ومعه وزير الأشغال العامة والطرق اطلعا على سير العملية التعليمية بكلية المجتمع بعمران وطاف بالقاعات الدراسية والمعامل والتجهيزات والبنية التحتية التي تمتلكها الكلية.

وشدد الوزير غازي على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من الطلاب والطالبات وإكسابهم مهارات علمية .. لافتا إلى أن اليمن يعول على الأجيال الصاعدة للمشاركة في البناء والتنمية.
سبأ
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