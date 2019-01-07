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آخر تحديث: الإثنين، 07 - يناير - 2019 الساعة 08:10:04م
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  رياضة
الإعلان عن إقامة كأس اللاعبين المحترفين في سيدني وبرزبين في يناير 2020م
[07/يناير/2019] سيدني – سبأ:
أعلن الاتحاد الاسترالي للتنس اليوم الاثنين عن اقامة النسخة الأولى من كأس اتحاد اللاعبين المحترفين لفرق التنس والبالغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار في سيدني وبرزبين ومدينة أخرى في البلاد خلال الاستعداد لانطلاق بطولة استراليا المفتوحة في يناير /كانون الثاني 2020م.

واعلنت سيدني والتي ستستضيف ادوار خروج المغلوب والنهائي، عن اجراء تحديث للمركز الاولمبي للتنس بقيمة 50.5 مليون دولار استرالي (36 مليون دولار) يوم الجمعة الماضي وهو ما يشمل تثبيت سقف للملعب الرئيسي.

وتعد بيرث والتي استضافت كأس هوبمان للتنس للفرق المختلطة في اخر 30 عاماً، واديليد المدن الاخرى التي يحتمل ان تكون في اطار المنافسة على استضافة دور المجموعات الى جانب برزبين.

وينظر الى البطولة والتي تضم 24 فريقاً باعتبارها تهديداً لكأس ديفيز بصيغتها الجديدة والتي ستبدأ برعاية الاتحاد الدولي وبمشاركة 18 دولة في مدريد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كما ستؤثر بطولة كأس اتحاد اللاعبين المحترفين الجديدة على بقية بطولات الرجال والمختلط في استراليا والتي كانت تمثل عادة المجال بالنسبة للاعبين للاستعداد لاولى البطولات الاربع الكبرى في ملبورن بارك.

وستستضيف برزبين مباريات بكأس اتحاد اللاعبين المحترفين الى جانب البطولة الحالية التابعة لاتحاد المحترفات لكن من المحتمل، الا تكون هناك اي منافسات للرجال في بطولة برزبين الدولية بداية من العام المقبل.

وتستضيف سيدني حالياً بطولتي الرجال والسيدات في بطولة سيدني الدولية والتي يعود تاريخها الى عام 1885م، وذلك في الاسبوع الذي يسبق بطولة استراليا المفتوحة.
سبأ
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